हमीरपुर के कालपी हाईवे पर वैन ने मार्निंग वॉकर्स को कुचला, एक की मौत और दो घायल

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। रविवार की सुबह हमीरपुर कालपी स्टेट हाईवे पर टहलने निकले तीन लोगों को तेज रफ्तार ओमनी वैन ने कुचल दिया। जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद वैन अनियंत्रित होकर हाई‌वे किनारे डेरा जमाए पछाइया लोहारों के आशियाने में जा घुसी। जिससे उनका आशियाना क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया है। जहां पर उनका इलाज चल रहा है।

रविवार सुबह करीब छह बजे कुरारा कस्बे के वार्ड 10 निवासी 45 वर्षीय ममता पत्नी स्व.हरिशंकर व वार्ड पांच निवासी 42 वर्षीय रुक्मणी पत्नी रमेशचंद्र तथा वार्ड 10 निवासी 42 वर्षीय इमाम पुत्र मुंशी तीनों लोग खंड विकास कार्यालय के ठीक सामने से मार्निंग वाक करके वापस अपने घर को आ रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार आ रही एक मारुति वैन तीनों लोगों को कुचलते हुए हाईवे किनारे बने अजय पछहिया लोहार के डेरे में जा घुसी। जिससे उनका अशियाना बिखर गया। घटना के तुरंत बाद वहां चीख पुकार मच गई।