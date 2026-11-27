संवाद सूत्र, सरीला (हमीरपुर)। सरीला रेंज में तैनात वन दारोगा 57 वर्षीय अमर सिंह यादव की बुधवार देररात खाना खाते समय सीने में तेज दर्द होने के कारण तबीयत बिगड़ गई। सहकर्मी उन्हें इलाज के लिए सीएचसी सरीला लाए। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है।

वन क्षेत्राधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अमर सिंह यादव बुधवार रात अपने आवास पर खाना खा रहे थे। इसी दौरान उनके सीने में तेज दर्द हुआ और वह वहीं लेट गए। पत्नी ने तत्काल वन विभाग के स्टाफ को सूचना दी, जिस पर स्टाफ के लोग सीएचसी सरीला ले गए। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।