उत्तर प्रदेश के इस शहर में 23 अक्टूबर को बंद रहेंगी शराब की दुकानें, डीएम ने घोषित किया 'ड्राई डे'

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के मद्देनजर जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने 23 अक्टूबर को जनपद में शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया है।

इस दिन जिले की सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। कहा कि समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, कंपोजिट शाप व भांग की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।

शुष्क दिवस के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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