हमीरपुर बेतवा पर निर्माणाधील पुल गिरने का मामला; 84 दिन, 6 श्रमिकों की मौत का जिम्मेदार कौन?

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। 28 मई की वो रात, तेज आंधी और बारिश। निर्माणाधीन बेतवा पुल का पांचवा पिलर धराशाई तो हड़कंप मच गया। रात से ही बचाव कार्य शुरू हुआ लेकिन छह लोगों को नहीं बचाया जा सका। लेकिन 84 दिन बीत जाने के बावजूद यह अभी तय नहीं हो पाया है कि इन मौत का जिम्मेदार कौन?

28 मई की रात तेज आंधी और बरसात के बीच विकासखंड सुमेरपुर के मोराकांदर गांव में करीब 92 करोड़ की लागत से 700.90 मीटर लंबा निर्माणाधीन बेतवा पुल का पांचवा पिलर धराशाई हो गया था। जिसके बाद पूरी स्लैब नीचे आ गिरी थी और उसमें दबकर चार श्रमिकों और दो सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। दिवंगत श्रमिक बांदा जिले के और दिवंगत सुरक्षा कर्मी हमीरपुर के निवासी थे। इस घटना ने प्रदेश के साथ साथ देश में भी हलचल मचा दी थी। विरोधी दलों ने इस पुल के निर्माण में लगी सामग्री को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं शासन स्तर से इसकी जांच भी कराई गई थी।