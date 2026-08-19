Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

हमीरपुर बेतवा पर निर्माणाधील पुल गिरने का मामला; 84 दिन, 6 श्रमिकों की मौत का जिम्मेदार कौन?

By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla
Updated: Wed, 19 Aug 2026 10:08 PM (IST)

हमीरपुर में निर्माणाधीन बेतवा पुल का पांचवां पिलर गिरने से 6 लोगों की मौत के 84 दिन बाद भी जिम्मेदार तय नहीं हो पाया है। तेज आंधी-बारिश के बीच हुए इस हादसे में चार श्रमिक और दो सुरक्षाकर्मी मारे गए थे।

News Article Hero Image

HighLights

  1. निर्माणाधीन बेतवा पुल का पांचवां पिलर 28 मई को गिरा।

  2. हादसे में छह लोगों की मौत, चार श्रमिक, दो सुरक्षाकर्मी।

  3. 84 दिन बाद भी हादसे का जिम्मेदार तय नहीं।

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। 28 मई की वो रात, तेज आंधी और बारिश। निर्माणाधीन बेतवा पुल का पांचवा पिलर धराशाई तो हड़कंप मच गया। रात से ही बचाव कार्य शुरू हुआ लेकिन छह लोगों को नहीं बचाया जा सका। लेकिन 84 दिन बीत जाने के बावजूद यह अभी तय नहीं हो पाया है कि इन मौत का जिम्मेदार कौन? 

28 मई की रात तेज आंधी और बरसात के बीच विकासखंड सुमेरपुर के मोराकांदर गांव में करीब 92 करोड़ की लागत से 700.90 मीटर लंबा निर्माणाधीन बेतवा पुल का पांचवा पिलर धराशाई हो गया था। जिसके बाद पूरी स्लैब नीचे आ गिरी थी और उसमें दबकर चार श्रमिकों और दो सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। दिवंगत श्रमिक बांदा जिले के और दिवंगत सुरक्षा कर्मी हमीरपुर के निवासी थे। इस घटना ने प्रदेश के साथ साथ देश में भी हलचल मचा दी थी। विरोधी दलों ने इस पुल के निर्माण में लगी सामग्री को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं शासन स्तर से इसकी जांच भी कराई गई थी।

इन लोगों की हुई थी मौत और इनकी बची थी जान

इस घटना में बांदा के चिल्ला निवासी लोकेंद्र निषाद, कुलदीप निषाद, भूरागढ़ के सभाजीत यादव, गंगाचरण समेत हमीरपुर के ललपुरा क्षेत्र के पुष्पेंद्र व राजेश पाल की मलबे के नीचे दबकर मौत हो गई थी। वहीं बांदा के अवधेश, सुरेश यादव उ्र्फ कल्लू व राजेश को रेस्क्यू कर पुल के ऊपर से कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया था।