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Gen Z के बाद Gen Alpha की आवाज बुलंद...स्कूल की सड़क के लिए हमीरपुर में फिर सड़कों पर उतरे बच्चे, कलेक्ट्रेट की ओर दौड़े

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Wed, 19 Aug 2026 01:16 PM (IST)

हमीरपुर में Gen Alpha के बच्चे स्कूल की खराब सड़क के लिए कलेक्ट्रेट की ओर निकले, पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुके। फतेहपुर से शुरू हुई यह मांग अब हमीरपुर तक पहुंच गई है, जहां बच्चों ने डीएम से मिलकर सड़क बनवाने की गुहार लगाई।

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HighLights

  1. Gen Alpha के बच्चे स्कूल की सड़क के लिए निकले।

  2. पुलिस के रोकने पर भी बच्चे गलियों से भागते रहे।

  3. बच्चों ने डीएम से मिलकर सड़क बनवाने की मांग की।

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। यूपी में Gen Z के बाद Gen Alpha की आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है। जंतर मंतर में जेन जी के प्रदर्शन के बाद अब जेन अल्फा ने अपने हक की आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। फतेहपुर से उठी स्कूल में संसाधन की मांग अब लखनऊ, हमीरपुर तक पहुंच गई है। हमीरपुर में एक बार फिर स्कूल की सड़क के लिए बच्चे कलेक्ट्रेट की ओर निकल पड़े हैं।

कुरारा क्षेत्र के भौली और बचरौली गांव से बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बच्चे गलियों से भागते हुए आगे बढ़े। बच्चों ने डीएम से मिलकर सड़क बनवाने की मांग की।