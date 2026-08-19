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महोबा में छात्रों ने खराब सड़क के लिए हाईवे जाम किया, प्रशासन ने दिया निर्माण का आश्वासन

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Wed, 19 Aug 2026 01:30 PM (IST)

महोबा के रैपुरा गांव के छात्र-छात्राओं ने खराब सड़क के निर्माण की मांग को लेकर झांसी-मिर्जापुर हाईवे जाम कर दिया। प्रशासन के आश्वासन के बाद 45 मिनट बाद जाम खोला गया कि सड़क को कार्ययोजना में शामिल कर जल्द बनाया जाएगा।

जागरण संवाददाता, महोबा। सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम रैपुरा के छात्र-छात्राओं ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर बुधवार सुबह करीब 10 बजे झांसी-मिर्जापुर हाईवे जाम कर दिया। नारेबाजी करते हुए छात्रों ने कहा हमारी मांगें पूरी करो। करीब 45 मिनट तक जाम के कारण हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। छात्र अनिल और मनोज ने बताया कि गांव की करीब एक किमी की सड़क पूरी तरह बदहाल हो गई है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं और बारिश का पानी भर गया है।

कीचड़ के कारण पैदल निकलना भी मुश्किल है। एक तरफ की सड़क पानी में पूरी तरह कट भी गई है। उन्होंने बताया कि गांव के बच्चे शहर के डीएवी इंटर कालेज, राजकीय इंटर कालेज, पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कालेज सहित शहर के कई स्कूलों में पढ़ते हैं। रोजाना इसी सड़क से आना-जाना होता है, लेकिन खराब सड़क की वजह से पढ़ाई और समय दोनों प्रभावित हो रहे हैं। तहसीलदार अभिषेक मिश्रा और शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष पांडेय मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बात कर उनकी समस्या सुनी और आश्वासन दिया। तहसीलदार ने बताया कि बीडीओ को निर्देशित किया गया है कि इस सड़क को कार्ययोजना में शामिल किया जाए।

शीघ्र ही सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा। प्रशासन के आश्वासन के बाद छात्र माने और करीब 45 मिनट बाद जाम खोला गया। इसके बाद यातायात सामान्य हुआ। इसके पूर्व मंगलवार को विकासखंड कबरई के ग्राम बिलरही के मजरा गुप्ता खोड़ा के स्कूली बच्चों ने जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी को बदहाल सड़क की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था। जिस पर उन्होंने दो माह के अंदर सड़क निर्माण का भरोसा दिया था।