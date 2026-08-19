महोबा में छात्रों ने खराब सड़क के लिए हाईवे जाम किया, प्रशासन ने दिया निर्माण का आश्वासन

जागरण संवाददाता, महोबा। सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम रैपुरा के छात्र-छात्राओं ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर बुधवार सुबह करीब 10 बजे झांसी-मिर्जापुर हाईवे जाम कर दिया। नारेबाजी करते हुए छात्रों ने कहा हमारी मांगें पूरी करो। करीब 45 मिनट तक जाम के कारण हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। छात्र अनिल और मनोज ने बताया कि गांव की करीब एक किमी की सड़क पूरी तरह बदहाल हो गई है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं और बारिश का पानी भर गया है।

कीचड़ के कारण पैदल निकलना भी मुश्किल है। एक तरफ की सड़क पानी में पूरी तरह कट भी गई है। उन्होंने बताया कि गांव के बच्चे शहर के डीएवी इंटर कालेज, राजकीय इंटर कालेज, पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कालेज सहित शहर के कई स्कूलों में पढ़ते हैं। रोजाना इसी सड़क से आना-जाना होता है, लेकिन खराब सड़क की वजह से पढ़ाई और समय दोनों प्रभावित हो रहे हैं। तहसीलदार अभिषेक मिश्रा और शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष पांडेय मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बात कर उनकी समस्या सुनी और आश्वासन दिया। तहसीलदार ने बताया कि बीडीओ को निर्देशित किया गया है कि इस सड़क को कार्ययोजना में शामिल किया जाए।