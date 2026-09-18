गोरखपुर के गगहा में अस्थौला नाला पुलिया में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

संवाद सूत्र, हाटा बाजार (गोरखपुर)। गगहा क्षेत्र के अस्थौला गांव में मझगांवा-नर्रे मार्ग पर स्थित अस्थौला नाला पुलिया में शुक्रवार सुबह युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नाले से बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान अस्थौला निवासी 35 वर्षीय अजय उर्फ भुन्नुर पुत्र जगदीश के रूप में हुई।

सुबह टहलने निकले ग्रामीणों ने पुलिया के पास नाले में युवक का शव पड़ा देखा। इसके बाद गगहा पुलिस और डायल 112 को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कराने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।