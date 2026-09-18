गोरखपुर के रास्ते न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी पूजा स्पेशल, रेलवे ने किया शेड्यूल जारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्योहारों में लखनऊ से न्यू जलपाईगुड़ी तक आवागमन करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार 05742/05741 नंबर की न्यू जलपाईगुड़ी-गोमती नगर-न्यू जलपाईगुड़ी वाया गोरखपुर साप्ताहिक त्योहार स्पेशल नौ फेरा में चलेगी।

यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से 04 अक्टूबर से 29 नवम्बर तक प्रत्येक रविवार को तथा गोमती नगर से 05 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक प्रत्येक सोमवार को चलाई जाएगी। इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 20 कोच लगाए जाएंगे।