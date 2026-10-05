यूपी में 1.82 लाख वृद्धावस्था पेंशनरों के खाते में भेजा गया पैसा, गोरखपुर के 81 हजार लाभार्थियों को बकाया भुगतान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग ने राहत दी है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली किस्त करीब 1.82 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी गई है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 की जनवरी, फरवरी और मार्च की लंबित चौथी किस्त करीब 81 हजार लाभार्थियों के खातों में पहुंच गई है। इससे लंबे समय से बकाया पेंशन का इंतजार कर रहे लाभार्थियों को राहत मिली है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि 80 वर्ष से कम आयु के सामान्य पेंशनरों को प्रति तिमाही 3,000 रुपये पेंशन दी जा रही है। इसमें 2,400 रुपये राज्यांश और 600 रुपये केंद्रांश शामिल हैं। दोनों धनराशि अलग-अलग किस्तों में आधार-सीडेड बैंक खातों में भेजी जा रही है। यदि खाते में पहले 2,400 रुपये पहुंचे हैं और 600 रुपये तत्काल नहीं मिले हैं तो इसे भुगतान में कमी न समझें। शेष राशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अलग से भेजी जाएगी।