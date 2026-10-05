बरेली कॉलेज विवाद: शिक्षकों के वाहन बैन पर भड़के सांसद-विधायक, प्राचार्य और DM को फोन लगा धरने पर बैठे

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली कालेज में शिक्षकों और कर्मचारियों के वाहनों के प्रवेश को लेकर चल रहा विवाद सोमवार को उस समय और गरमा गया, जब धरने के समर्थन में सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल प्राचार्य कार्यालय के सामने पहुंच गए। दोनों जनप्रतिनिधि शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ दरी पर बैठ गए। शिक्षकों ने जनप्रतिनिधियों को वाहन प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध की जानकारी दी।

सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने फोन पर प्राचार्य प्रो. ओमप्रकाश राय से बात की। प्राचार्य ने बताया कि वह एटा में हैं। इस पर सांसद ने उनसे सवाल किया कि शिक्षकों को क्यों परेशान किया जा रहा है। जवाब में प्राचार्य ने वाहन प्रवेश पर रोक को प्रबंध समिति सचिव देवमूर्ति के आदेश के तहत लागू किए जाने की बात कही। इस पर सांसद ने नाराजगी जताते हुए कहा कि शिक्षकों के वाहनों पर लगाया गया प्रतिबंध तत्काल वापस लिया जाए।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों को कालेज परिसर में अपने वाहनों के प्रवेश को लेकर इस तरह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने भी शिक्षकों की समस्या के समाधान की बात कही। समाधान नहीं, कल भी देंगे धरना सांसद ने जिलाधिकारी अविनाश सिंह से फोन पर वार्ता की। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, इसलिए वह इस मामले में स्पष्ट निर्णय लें कि शिक्षकों और कर्मचारियों के वाहन कालेज परिसर में प्रवेश कर सकें।