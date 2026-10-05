बरेली से बड़ा सियासी संदेश: बीजेपी ने धर्मपाल सिंह और संतोष गंगवार की बेटी श्रुति को बनाया राज्यसभा प्रत्याशी

जागरण संवाददाता, बरेली। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए बरेली से दो नामों की घोषणा कर दी है। प्रदेश सरकार में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह और अर्बन कोआपरेटिव बैंक की चेयरमैन श्रुति गंगवार को पार्टी ने राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। दोनों नामों की घोषणा के बाद जिले में भाजपा की सियासत में हलचल बढ़ गई है।

आंवला विधानसभा क्षेत्र से धर्मपाल सिंह पिछले तीन चुनावों में लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। पिछले कार्यकाल में भी वह प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। मौजूदा सरकार में उन्हें पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली है।