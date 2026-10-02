चितला मछली के संरक्षण से चमकेगी मछुआरों की किस्मत, खुलेंगे कमाई के नए रास्ते

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्रदेश की राज्य मछली चितला के संरक्षण और संवर्धन की कवायद शुरू हुृई है। मत्स्य विभाग की ओर से मंडल की प्रमुख नदियों में 2.75 लाख चितला के छोटे बच्चे (मत्स्य अंगुलिकाएं) डाली जाएंगी। इसके लिए लगभग तीन इंच आकार के बच्चे कोलकाता से मंगाए जा रहे हैं। बड़े आकार के बच्चे नदी में छोड़ने से उनके दूसरी मछलियों का आहार बनने की आशंका कम होगी और उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ेगी। इसको लेकर विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, चितला मछलियों की संख्या लगातार कम हो रही है। मत्स्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। इन मछलियों को स्थानीय लोग मोय कहते हैं। उपनिदेशक मत्स्य बृजेश कुमार ने बताया कि चितला मीठे पानी की देसी मछली है।

इसका शरीर लंबा और चपटा होता है। शरीर पर बने गोलाकार धब्बे और लंबा पृष्ठीय पंख इसकी प्रमुख पहचान हैं। यह बड़ी नदियों में पाई जाती है और खाद्य मछली के रूप में भी इसका विशेष महत्व है। नदी की जैव विविधता में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नदियों में अत्यधिक शिकार और प्राकृतिक आवास में बदलाव से चितला की संख्या प्रभावित हुई है।