अंबेडकरनगर में भीषण सड़क हादसा, वोल्वो बस-ट्रेलर टक्कर में चार की मौत और चार गंभीर

संवाद सूत्र, जागरण, अंबेडकरनगर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर वोल्वो बस और ट्रेलर की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कालेज एवं अस्पताल सद्दरपुर में भर्ती कराया है।

दुर्घटना जैतपुर के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर 85 पर सुबह करीब 5:30 बजे हुई। बस तेगरा एक्सप्रेस की है, जो दिल्ली से दरभंगा जा रही थी। दुर्घटना में मृतक व घायलों की पहचान अब तक नहीं हो सकती है।