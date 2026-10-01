CISF के सहायक कमांडेंट अंकित पांडेय का पार्थिव शरार पहुंचा घर, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। जम्मू-कश्मीर के कठुआ में फायरिंग की घटना में जान गंवाने वाले सीआइएसएफ के सहायक कमांडेंट अंकित पांडेय का शव गुरुवार को दोपहर उनके पैतृक गांव इब्राहिमपुर के मठिया पहुंचा।

सीआइएसएफ के डीआइजी प्रयागराज से अंतिम सलामी दी। इसके बाद शव यात्रा निकाली गई। अंकित पांडेय जल विद्युत परियोजना में तैनात थे। मंगलवार शाम हुई फायरिंग की घटना में गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी।

इब्राहिमपुर के दौलतपुर एकसरा के मठिया निवासी अंकित पांडेय की नियुक्ति वर्ष 2016 में दारोगा के पद पर सीआइएसएफ में हुई थी। दो साल पहले विभाग में सहायक कमांडेंट के पद पर चयनित हो गए थे। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के कठुआ में हाइड्रो प्लांट की सुरक्षा में तैनात थे।

जानकारी के मुताबिक इनके साथ एक सिपाही व उसकी पत्नी की भी तैनाती थी। किसी बात को लेकर उससे कई दिनों से अनबन चल रही थी। मंगलवार की शाम करीब सात बजे सिपाही ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें सहायक कमांडेंट समेत चार की मौत हो गई थी।

घटना की सूचना पर स्वजन शव लेने लेने के लिए रवाना हो गए थे। उनके गांव के लोग शव आने का इंतजार कर रहे हैं। वह छह बहनों के बाद सबसे छोटे इकलौते भाई थे। सभी बहनों को शादी हो चुकी है। अंकित की शादी ड्यूटी के दौरान हल्द्वानी में 2019 में हुई थी। एक पुत्र अगस्त ढाई वर्ष का है।