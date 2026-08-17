गोरखपुर पुलिस मुठभेड़ में दो चेन लुटेरे गिरफ्तार, पैर में लगी गोली; एक सिपाही भी घायल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महिलाओं की चेन छीनने वाले दो बदमाशों को कैंट थाना पुलिस ने रविवार देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। बदमाश अजय उर्फ मंगरु के दाएं और संजय के बाएं पैर में गोली लगी है। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मुठभेड़ में सिपाही भूपेंद्र यादव भी घायल हो गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से छिनैती की दो चेन, वारदात में प्रयुक्त बाइक, दो कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान गगहा के देउरवीर निवासी अजय उर्फ मंगरु और बेलीपार के कसिहार निवासी संजय के रूप में हुई है। दोनों कैंट थाने में दर्ज चेन छिनैती के दो मामलों में वांछित थे।

महिलाओं से चेन लूटकर भागे थे, दो चेन और कट्टा बरामद 20 जुलाई को सब्जी लेने जा रही महिला की बाइक सवार बदमाशों ने चेन खींच ली और फरार हो गए। इसके बाद 29 जुलाई की सुबह टहलने निकली महिला के गले से भी बाइक सवार बदमाशों ने चेन छीन ली थी। दोनों घटनाओं के बाद कैंट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की।