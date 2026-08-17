‘कहां-कहां से आ गए थे, चवन्नी का रुपया बना दिया, फिर भी.. अखिलेश यादव का जयन्त चौधरी पर तीखा हमला

राब्यू, जागरण, लखनऊ। UP Politics: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के अध्यक्ष जयंत चौधरी का नाम लिए बिना उन पर सियासी हमला किया है। इंटरनेट मीडिया पर दिए बयान में उन्होंने पुराने राजनीतिक सहयोगियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्हें राजनीति में आगे बढ़ाने के बावजूद उन्होंने साथ छोड़ दिया।

सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए कहा कि ‘कहां-कहां से आ गए थे, चवन्नी का रुपया बना दिया, फिर भी..।’ सपा अध्यक्ष का यह बयान ऐसे समय आया है वह लगातार पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के मुद्दे को लेकर पार्टी का जनाधार मजबूत करने में जुटे हैं।