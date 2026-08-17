ड्राइवर की झपकी से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटी, कानपुर से गुरुग्राम जा रहीं 17 सवारियां घायल

संवाद सूत्र, फतेहाबाद (आगरा)। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात कानपुर से गुरुग्राम जा रही निजी बस डिवाइडर की पुलिया से टकराकर पलट गई। हादसे में बस में सवार करीब 60 यात्रियों में से 17 घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बताई गई है।

यात्रियों के अनुसार चालक रिंकू को झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित होकर मध्य डिवाइडर की पुलिया से टकराई और पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही यूपीईडा के सुरक्षा अधिकारी राधामोहन द्विवेदी और लुहारी चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस व सुरक्षाकर्मियों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी फतेहाबाद भेजा गया, जहां से गंभीर हालत वाले दो घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा रेफर किया गया है।