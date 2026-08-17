ड्राइवर की झपकी से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटी, कानपुर से गुरुग्राम जा रहीं 17 सवारियां घायल
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात कानपुर से गुरुग्राम जा रही निजी बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें 17 यात्री घायल हो गए। चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ, गंभीर घायलों को आगरा रेफर किया गया है।
HighLights
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर निजी बस डिवाइडर से टकराकर पलटी
चालक को झपकी आने से हुआ हादसा, 17 यात्री घायल
गंभीर घायलों को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर
संवाद सूत्र, फतेहाबाद (आगरा)। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात कानपुर से गुरुग्राम जा रही निजी बस डिवाइडर की पुलिया से टकराकर पलट गई। हादसे में बस में सवार करीब 60 यात्रियों में से 17 घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बताई गई है।
यात्रियों के अनुसार चालक रिंकू को झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित होकर मध्य डिवाइडर की पुलिया से टकराई और पलट गई।
हादसे की सूचना मिलते ही यूपीईडा के सुरक्षा अधिकारी राधामोहन द्विवेदी और लुहारी चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस व सुरक्षाकर्मियों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी फतेहाबाद भेजा गया, जहां से गंभीर हालत वाले दो घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा रेफर किया गया है।
क्रेन की मदद से बस को उठाकर फंसे लोगों को बाहर निकाला
क्रेन की मदद से बस को उठाकर उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। क्षतिग्रस्त बस को ओवरटेकिंग लेन में खड़ा करा दिया गया, जिससे यातायात दो लेन से संचालित होता रहा। यात्रियों को अन्य बसों से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। जिन यात्रियों का सामान बस की डिग्गी में था, वे सामान लेने के लिए मौके पर रुके रहे।
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हादसे के बाद चालक और परिचालक मौके पर नहीं मिले। चालक का नाम यात्रियों ने रिंकू बताया है। पुलिस द्वारा घायलों के नाम-पते अलग से जुटाए जा रहे हैं। बस को सीधा कराने की कार्रवाई की जा रही है।
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