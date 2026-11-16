स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना: गोरखपुर में 20 नवंबर को बांटा जाएगा टैबलेट, पात्रों की सूची जारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को 20 नवंबर को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पात्र विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी है।

सूची विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है। विद्यार्थी वेबसाइट पर अपना नाम देखकर टैबलेट वितरण की तैयारी पूरी कर सकते हैं।

योजना के अंतर्गत 20 नवंबर को योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करेंगे। इसके मद्देनजर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी संबंधित विद्यार्थियों को अपने-अपने विभागों से तत्काल संपर्क करने का निर्देश दिया है।