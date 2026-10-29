गोरखपुर शिक्षक चुनाव: सपा के वोट बैंक पर राजीव यादव की सेंध, PDA फार्मूला भी हुआ फेल

अरुण चन्द, गोरखपुर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डा. संजयन त्रिपाठी को मिले वोटों की स्थिति पार्टी के लिए कई राजनीतिक सवाल छोड़ गई है। भाजपा से सपा में आए संजयन न तो पहले वरीयता के मतों में अपनी बढ़त बना सके और न ही चारों राउंड में तीसरे पायदान से ऊपर उठ पाए।

दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव ने शुरुआत से ही उन्हें पीछे रखा और भाजपा प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी को कड़ी चुनौती दी। यह नतीजा केवल एक प्रत्याशी की हार-जीत का गणित नहीं, बल्कि शिक्षक राजनीति में सपा की पकड़ और उसके वोटों के बिखराव की पड़ताल का अवसर भी माना जा रहा है।

मतगणना के पहले राउंड में भाजपा के ध्रुव कुमार त्रिपाठी को 3813, निर्दलीय राजीव यादव को 3703 और सपा के संजयन त्रिपाठी को 2744 मत मिले। दूसरे राउंड में राजीव के कुल मत बढ़कर 7457 हो गए, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 7424 और संजयन को 5487 मत मिले।

तीसरे राउंड के बाद राजीव 11287 मतों के साथ पहले, ध्रुव 10911 के साथ दूसरे और संजयन 8179 मतों के साथ तीसरे स्थान पर थे। यानी मुकाबले के तीनों प्रमुख चेहरों के बीच अंतर लगातार राजनीतिक संदेश दे रहा था।



राजीव यादव का प्रदर्शन इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि उन्होंने निर्दलीय रहते हुए सपा प्रत्याशी से काफी अधिक मत हासिल किए। इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राजीव ने सपा के संभावित वोट बैंक में सेंध लगाई? और यह भी कि सपा का पीडीए फार्मूला कितना काम आया?