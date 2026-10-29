गोरखपुर शिक्षक निर्वाचन: आधिकारिक घोषणा से पहले ही सोशल मीडिया पर छाए ध्रुव त्रिपाठी, शुरू हुई बधाइयों का दौर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना पूरी होने और आधिकारिक परिणाम घोषित होने से पहले ही इंटरनेट मीडिया पर जीत की बधाइयां प्रसारित होने लगी थीं। मंगलवार को शुरू हुई मतगणना बुधवार की शाम तक चली।

इस दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच परिणाम जानने को लेकर उत्सुकता बनी रही। वहीं, बुधवार की सुबह से ही इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी को जीत की बधाई देने वाले संदेश प्रसारित होने लगे।

मतगणना के दौरान समर्थकों की नजर लगातार रुझानों पर बनी हुई थी। जैसे-जैसे मतों की गिनती आगे बढ़ रही थी, वैसे-वैसे इंटरनेट मीडिया पर भी गतिविधियां तेज हो रही थीं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स व ह्वाट्सएप पर प्रत्याशी के समर्थन में संदेश साझा किए जाने लगे। कई पोस्ट में ध्रुव कुमार त्रिपाठी की जीत की अग्रिम बधाई दी गई।