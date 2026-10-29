एशिया का जटायु केंद्र और वानिकी विश्वविद्यालय बदलेंगे कैंपियरगंज की तकदीर, चमकेगा गोरखपुर

संवाद सूत्र, महावनखोर, गोरखपुर। कैंपियरगंज में स्थापित जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र और प्रस्तावित वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय पर्यावरण संरक्षण तथा कृषि विकास के क्षेत्र में नई दिशा देंगे। दोनों परियोजनाएं प्रदेश ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कैंपियरगंज की पहचान को नई ऊंचाई देंगी।

जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे कैंपियरगंज वन क्षेत्र के भारीवैसी में विकसित हो रहीं यह परियोजनाएं क्षेत्र के विकास की नई संभावनाओं का आधार बन रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर भारीवैसी में एशिया का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से विलुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण, संवर्धन व प्रजनन को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गिद्धों का संरक्षण जैव विविधता की सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है।

यह केंद्र वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी के समीप 123 एकड़ क्षेत्रफल में प्रदेश का पहला वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना क्षेत्र के विकास को नया आयाम देने वाली है।

करीब 491 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, उद्यानिकी और कृषि से संबंधित शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। विश्वविद्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर मिलने के साथ ही किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, पौध उत्पादन, बागवानी और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने की संभावनाएं भी बनेंगी।