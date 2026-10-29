गोरखपुर में चक्रवात 'अर्नब' का खतरा, नगर निगम 24 घंटे अलर्ट मोड पर; अवकाश रद

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। संभावित चक्रवात ‘अर्नब’ और अगले दो दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से जारी रेड अलर्ट को देखते हुए नगर निगम ने जलभराव से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। अलर्ट के अनुसार गुरुवार को मौसम खराब होना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होगी।

शनिवार को भी बादल छाए रहेंगे। इसको देखते हुए बैठक में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अगले दो दिनों तक 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। अवकाश निरस्त कर सभी को मोबाइल फोन चालू रखने और जरूरत पड़ने पर तत्काल मौके पर पहुंचने को कहा गया है।

महापौर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त अजय जैन की अध्यक्षता में हुई बुधवार को समीक्षा बैठक में तैयारियों का जायजा लिया गया। नगर आयुक्त ने जलभराव वाले स्थलों को चिह्नित कर उनकी विशेष निगरानी करने के साथ नालों, पुलियों और कल्वर्ट की सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जलभराव से निपटने के लिए सभी पंपों और संपवेल की कार्यशीलता जांचने तथा डीजल और इलेक्ट्रिक पंपों की मरम्मत कराने को कहा गया।