सपा का 'मिशन 2027', गोरखपुर में बूथ मजबूत करने आ रहे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर गोरखपुर में संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल दो दिन गोरखपुर में रहेंगे और खजनी व बांसगांव विधानसभा क्षेत्रों में पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पार्टी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 17 सितंबर को खजनी और 18 सितंबर को बांसगांव में सम्मेलन होगा।

दोनों दिन प्रदेश अध्यक्ष सुबह 10 से 11 बजे तक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद संबंधित विधानसभा क्षेत्र में पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू होगा। इसमें विधानसभा व ब्लाक कमेटियों के पदाधिकारी, बूथ प्रभारी, बीएलए, जोन व सेक्टर प्रभारी, पीडीए कमेटी के सदस्य तथा फ्रंटल संगठनों के विधानसभा पदाधिकारी शामिल होंगे। संबंधित विधानसभा से जुड़े पार्टी के राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारियों के साथ फ्रंटल संगठनों के राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रहेगी।