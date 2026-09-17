पहली बार गोरखपुर आ रहे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, मिशन-2027 की परखेंगे तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े पहली बार गोरखपुर आ रहे हैं। 17 और 18 सितंबर को प्रस्तावित उनका दो दिवसीय प्रवास महज औपचारिक दौरा नहीं है। कार्यक्रम की रूपरेखा में जिस तरह संगठन के अलग-अलग स्तरों को संवाद के दायरे में रखा गया है, उससे क्षेत्र में पार्टी की संगठनात्मक सक्रियता, जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल और आगामी चुनावी तैयारियों की जमीन को समझने का संकेत मिलता है।

तावड़े के दौरे की खास बात यह है कि वह एक ही मंच पर संगठन के पदाधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अलग-अलग बैठकों में इन सभी से संवाद करेंगे। इससे क्षेत्रीय संगठन की कार्यप्रणाली और जिला स्तर तक संगठन की सक्रियता को अलग-अलग स्तर पर समझने का अवसर मिलेगा।

पहले दिन सहजनवा विधानसभा क्षेत्र स्थित आदर्श पद्धति विद्यालय/अटल आवासीय विद्यालय में ‘आशीर्वाद का दीया’ और मिष्ठान वितरण कार्यक्रम में उनकी भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चल रहे सेवा कार्यक्रमों के बीच यह कार्यक्रम संगठन के जनसंपर्क अभियान का हिस्सा होगा। इसके बाद उनका रात्रि विश्राम होगा।

दूसरे दिन का कार्यक्रम पूरी तरह संगठनात्मक संवाद पर केंद्रित है। रानीडीहा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय पदाधिकारियों, समिति सदस्यों, जिलाध्यक्षों, जिला महामंत्रियों और क्षेत्र में निवास करने वाले प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। यह बैठक क्षेत्र में पार्टी के संगठनात्मक कामकाज की व्यापक तस्वीर सामने रखने का अवसर होगी।

इसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया टीम के साथ अलग बैठक प्रस्तावित है। भाजपा के संगठनात्मक विस्तार में डिजिटल माध्यमों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए यह बैठक महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय और जिला स्तर के मीडिया तथा सोशल मीडिया प्रभारियों से संवाद के जरिए पार्टी कार्यक्रमों और संगठन की गतिविधियों को जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था पर चर्चा होगी।

इसके बाद सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बैठक होगी। संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर तालमेल किसी भी बड़े चुनाव से पहले पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहता है। इसके बाद पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, पूर्व महापौर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्षों से संवाद होगा। यानी वर्तमान संगठन के साथ पुराने अनुभव और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की भूमिका को भी संवाद के दायरे में रखा गया है।

इसके बाद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। लगातार बैठकों के इस क्रम में तावड़े को क्षेत्रीय संगठन के अलग-अलग वर्गों से सीधे फीडबैक मिलने की संभावना है। खासकर जिलों से लेकर विधानसभा और बूथ स्तर तक संगठन की गतिविधियों को लेकर स्थानीय पदाधिकारी अपनी स्थिति रख सकेंगे।