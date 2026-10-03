Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट पर सपा प्रत्याशी बदलने की अटकलें, कमलेश यादव का नामांकन टला

By Satish Kr. Pandey Edited By: Vivek Shukla
Published: Sat, 03 Oct 2026 09:21 AM (IST)

समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपने घोषित प्रत्याशी कमलेश यादव का नामांकन कार्यक्रम स्थगित कर दिया ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. सपा ने कमलेश यादव का नामांकन कार्यक्रम अचानक स्थगित किया।

  2. डॉ. संजयन त्रिपाठी को नया प्रत्याशी बनाने पर मंथन जारी।

  3. अखिलेश यादव की ओर से स्थिति स्पष्ट होने की संभावना।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर शुक्रवार को अचानक राजनीतिक हलचल बढ़ गई। सपा ने पहले से घोषित प्रत्याशी कमलेश यादव के शनिवार को प्रस्तावित नामांकन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है।

पार्टी जिलाध्यक्ष ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम स्थगित होने की जानकारी दी है। इसके बाद प्रत्याशी बदलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

कमलेश यादव को सपा ने काफी पहले अपना प्रत्याशी घोषित किया था। इसके बाद से वह क्षेत्र में शिक्षकों से संपर्क कर चुनाव की तैयारी में जुटे थे। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही दिन उन्होंने तीन सेट में पर्चा भी खरीदा था। तीन अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने का कार्यक्रम तय था। शुक्रवार रात अचानक कार्यक्रम स्थगित होने से सपा के भीतर नए समीकरण बनने की चर्चा शुरू हो गई।

सपा सूत्रों के अनुसार कमलेश यादव को शुक्रवार को अचानक लखनऊ बुलाया गया। इसी बीच भाजपा से टिकट नहीं मिलने वाले डा. संजयन त्रिपाठी की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की चर्चा सामने आई। इससे पहले गुरुवार को डा. संजयन ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था। भाजपा का टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी से पार्टी का झंडा भी हटा दिया था।

बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह चिल्लूपार के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी डा. संजयन को लेकर लखनऊ रवाना हुए। उनके लखनऊ पहुंचने के बाद कमलेश यादव को भी बुलाया गया। पार्टी सूत्रों का दावा है कि डा. संजयन को गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट से सपा का प्रत्याशी बनाए जाने पर शीर्ष स्तर पर मंथन चल रहा है।

यह भी पढ़ें- गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़, चाचा-भतीजा गिरफ्तार; एक के पैर में लगी गोली

हालांकि शुक्रवार देर रात तक प्रत्याशी बदलने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। ऐसे में शनिवार को अखिलेश यादव की ओर से स्थिति स्पष्ट होने की संभावना पर सबकी नजर है। सपा ने इससे पहले गोरखपुर-फैजाबाद सीट से कमलेश यादव के नाम की घोषणा की थी।

यह भी पढ़ें- 12 जोड़ी ट्रेनों से टीटीई सीट खत्म, IRCTCSO ने जताया विरोध