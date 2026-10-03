गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़, चाचा-भतीजा गिरफ्तार; एक के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, गोला, (गोरखपुर)। थाना क्षेत्र के मालहनपार रोड चीनी मिल के पास शनिवार भोर में लगभग साढ़े चार बजे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दो बाइक से चार वांछित बदमाश पुलिस को देखकर तमंचे से फायरिंग करने लगे। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में एक बाइक पर सवार बदमाश के पैर में गोली लग गई जबकि बाइक चला रहा दूसरा बदमाश वहीं गिरकर चोटिल हो गया।



पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान दूसरी बाइक पर सवार दो बदमाश भाग निकले। जिनकी तलाश में पुलिस टीम लगी है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए दोनों बदमाश चाचा-भतीजा हैं। जिनकी पहचान सिकरीगंज थाना के इमलीडीहखुर्द निवासी अब्दुल रहमान उर्फ राजू और उसका चाचा नूरूल हसन के रूप में हुई।