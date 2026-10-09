गोरखपुर से कुछ ही दूर प्रकृति का अनमोल संसार, सोहगीबरवा के जंगलों में पहुंचकर बदल जाता है मन

विवेक शुक्ला, गोरखपुर। शहर की भागदौड़, वाहनों का शोर और रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी से दूर कुछ पल प्रकृति के बीच बिताने का मन हो तो महराजगंज जिले का सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग एक खास ठिकाना हो सकता है। पूर्वांचल में मौसम सुहाना होने के साथ ही प्राकृतिक स्थलों की खूबसूरती को करीब से देखने की इच्छा भी बढ़ने लगती है। ऐसे में जंगलों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और तराई के प्राकृतिक परिवेश से रूबरू होने के लिए सोहगीबरवा एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आता है।

यहां प्रकृति का आकर्षण केवल पेड़-पौधों की हरियाली तक सीमित नहीं है। वन्यजीवों की विविधता, जंगलों का विस्तार और आसपास का ग्रामीण परिवेश इस क्षेत्र को एक अलग पहचान देते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह इलाका पर्यावरण को समझने और प्राकृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करता है।

शहर के शोर से दूर जंगल की दुनिया

शहरी जीवन में सुबह की शुरुआत वाहनों के शोर और दिनभर की भागदौड़ के बीच होती है। इसके उलट, जंगलों के आसपास का प्राकृतिक वातावरण एक अलग अनुभूति देता है। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप, हवा के साथ हिलती पत्तियां और पक्षियों की आवाजें प्रकृति की खूबसूरती का एहसास कराती हैं।

सोहगीबरवा का वन क्षेत्र इसी प्राकृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। मौसम अनुकूल होने पर यहां का परिवेश और भी आकर्षक लग सकता है। हालांकि, जंगल के भीतर की वास्तविक स्थिति मौसम और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास है सोहगीबरवा

सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग का महत्व पर्यटन से कहीं अधिक है। यह वन क्षेत्र अनेक वन्यजीवों और पक्षियों का प्राकृतिक आवास है। यहां का पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वन क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है, जितना उसकी खूबसूरती को देखना। जंगल में घूमने के दौरान शोर मचाने, वन्यजीवों के नजदीक जाने या उन्हें भोजन देने से बचना चाहिए। वन विभाग के निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक है।