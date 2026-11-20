जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे में नान टेक्निकल पापुलर केटेगरी (एनटीपीसी) स्नातक वर्ग में परीक्षा परिणाम निकलने के बाद भी 75 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तीन माह से इंतजार कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालय गोरखपुर फाइनल रिजल्ट निकालकर उदासीन बना हुआ है।

भर्ती बोर्ड की उदासीनता का आलम यह है कि मई 2024 से शुरू भर्ती प्रक्रिया को दो साल में भी पूरा नहीं कर पाया है। अभ्यर्थियों को सही जानकारी भी नहीं मिल रही कि उन्हें कब नियुक्ति मिलेगी। जबकि, 28 जुलाई को अभिलेखों का सत्यापन और आठ अगस्त, 2026 को मेडिकल टेस्ट भी हो गया।

रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालय गोरखपुर द्वारा जारी रिजल्ट में चीफ कामर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के 47, गुड्स ट्रेन मैनेजर (गार्ड) के 23, जूनियर एकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के दो तथा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के तीन अभ्यर्थी शामिल हैं। यह तब है जब पूर्वोत्तर रेलवे में गार्डों और टिकट सुपरवाइजरों की भारी कमी चल रही है।