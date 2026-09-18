महराजगंज में रिजेक्ट, गोरखपुर में कनेक्शन को लिए जमा किए 47 हजार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर बृजनाथ प्रसाद एक साल से बिजली कनेक्शन के लिए भटक रहे हैं। घर महराजगंज जिले में है तो बिजली निगम के झटपट पोर्टल पर आवेदन किया। वहां से बताया गया कि भले ही घर महराजगंज जिले में है, बिजली गाेरखपुर से मिलती है।

दूसरी बार गोरखपुर के विद्युत वितरण खंड प्रथम के लिए आवेदन किया गया। जांच के बाद 47 हजार 170 रुपये का एस्टीमेट थमा दिया गया। यह तब है जब उनके घर के पीछे बिजली निगम के अभियंताओं ने कनेक्शन दिया है। पोस्टमास्टर ने दिसंबर 25 में रुपये जमा कर दिए लेकिन अब तक कनेक्शन नहीं मिल सका है।