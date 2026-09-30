राजेश मसाला चिकन मसाला असुरक्षित घोषित, उत्तर प्रदेश में बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राजेश मसाला ब्रांड के चिकन मसाला की बिक्री पर उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। महराजगंज में प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान लिए गए बैच नंबर 05 के नमूने की प्रयोगशाला जांच में उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाया गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने इस बैच के चिकन मसाला की प्रदेशभर में बिक्री प्रतिबंधित कर दी है।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डा. रोशन जैकब के आदेश के अनुसार राजेश मसाला के चिकन मसाला के बैच नंबर 05 की उत्तर प्रदेश की सीमाओं के भीतर बिक्री, वितरण और बाजार में उपलब्धता पर तत्काल रोक लागू की गई है। संबंधित निर्माता को बाजार में मौजूद इस असुरक्षित लाट को वापस मंगाने (री-काल) की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।