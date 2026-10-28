रेल कर्मचारियों ध्यान दें... मनमानी LASIK सर्जरी पर कैंची, अटकेगा रनिंग भत्ता

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे में चिकित्सा अधिकारियों की सलाह के बिना मनमानी लासिक सर्जरी (लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोमिलेसिस) कराई तो रनिंग भत्ता और वेतन सुरक्षा आदि मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। पुनर्नियोजन के मामलों में समान वेतनमान और सेवा संबंधी लाभ प्राप्त करने की संभावनाओं को देखते हुए बोर्ड ने इस प्रवृत्ति और संरक्षा व परिचालन पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर जताई चिंता जताई है।

रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर, 2026 को सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों (कार्मिक) को लिखे गए पत्र में कहा है कि चिकित्सा अधिकारियों की सलाह के बिना अपनी इच्छा से सर्जरी कराने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।

रेलवे बोर्ड के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कर्मचारी भारतीय रेल स्थापना संहिता के तहत समान वेतनमान और सेवा संबंधी लाभों के साथ वैकल्पिक रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से लासिक सर्जरी करा रहे हैं। बोर्ड ने रनिंग स्टाफ के मामले में एक अन्य पहलू की ओर भी ध्यान दिलाया है। स्थापना संहिता के तहत वेतन निर्धारण में रनिंग भत्ते के तत्व को शामिल किए जाने का लाभ भी ऐसे मामलों से जुड़ा हो सकता है।