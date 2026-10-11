सीएम योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा कराने वाले परवेज परवाज की मौत, गोरखपुर जिला कारागार में काट रहा था उम्रकैद की सजा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे परवेज परवाज (72) की शनिवार देर रात मौत हो गई। जिला कारागार के अस्पताल बैरक में तबीयत बिगड़ने पर जेल के चिकित्सक ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया था। वहां उपचार के दौरान रात 2:50 बजे उसकी मौत हो गई।

परवेज परवाज वर्ष 2007 में गोरखपुर में हुए दंगे के बाद भी चर्चा में आया था। उसने उस समय गोरखपुर के सांसद रहे और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था,जाे जांच में फर्जी पाया गया। राजघाट के तुर्कमानपुर निवासी परवेज परवाज का नाम वर्ष 2007 में गोरखपुर में हुए दंगे के मामले में सामने आया था। उसने तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। इस प्रकरण की जांच और उसमें सामने आए निष्कर्षों को लेकर उस समय काफी चर्चा हुई थी।