गोरखपुर में पोस्टर-होर्डिंग चिपकाना पड़ा भारी, NSUI नेता पर कैंट थाने में FIR

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में बिना अनुमति होर्डिंग और फ्लेक्स लगाने के मामले में एनएसयूआइ के प्रदेश महासचिव आदित्य शुक्ला के विरुद्ध कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। शिकायत में गोरखपुर विश्वविद्यालय, छात्रसंघ चौराहा समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर बिना अनुमति होर्डिंग और फ्लेक्स लगाने की बात कही गई है।

अपर नगर आयुक्त ने शुक्रवार को कैंट थाने में पत्र देकर बताया कि आदित्य शुक्ला की ओर से नगर निगम से अनुमति लिए बिना विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग और फ्लेक्स लगाए गए हैं। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार शहर में होर्डिंग, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री लगाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेना आवश्यक है।