जागरण एजेंडा: गोरखपुर सिक्सलेन फ्लाईओवर की कहानी, पांच लाख आबादी के लिए परेशानी का सबब बने डिवाइडर और अधूरे कट

जितेंद्र पाण्डेय, गोरखपुर। सिक्सलेन फ्लाईओवर के नीचे पीडब्ल्यूडी ने डिवाइडर बनाकर पूरे मार्ग को बंद कर दिया है। 2.6 किलोमीटर के हिस्से में आवागमन के लिए केवल दो स्थानों पर कट बनाए गए हैं। इन कटों से महज दो हजार की आबादी को सुविधा मिल रही है, जबकि रुस्तमपुर ढाला और नहर रोड ढाला से आने-जाने वाली पांच लाख से अधिक आबादी के लिए कोई कट नहीं दिया गया है। इससे लोगों को लंबा चक्कर लगाने के साथ गलत लेन में चलने का जोखिम उठाना पड़ रहा है।

नहर रोड से आने वाले लोग करीब 800 मीटर गलत लेन में चलकर महावीर प्रसाद गली के पास बने कट से मुड़ते हैं। इसके बाद करीब 300 मीटर गलत लेन से होकर दाउदपुर मार्ग पर पहुंचते हैं। इसी तरह रुस्तमपुर ढाला से आने वाले लोगों को भी करीब 500 मीटर आगे जाकर बने कट से दूसरे लेन में जाना पड़ता है।

इन दोनों मार्गों पर आधा दर्जन से अधिक स्कूल और अस्पताल हैं। गलत लेन से आवागमन हादसे का कारण बन सकता है। वहीं, संबंधित विभाग फ्लाईओवर का निर्माण पूरा होने का दावा कर चुका है। बारिश में फ्लाईओवर के नीचे और आसपास जलभराव से आवागमन मुश्किल हो जाता है। पाइप की व्यवस्था न होने से कई स्थानों पर पानी की तेज धार राहगीरों पर गिरती है।

सिक्सलेन फ्लाईओवर से पानी गिरने के कारण जलभराव,डिवाइडर तोड़ कर निकाला जा रहा पानी। जागरण डिवाइडर से पैदल राहगीरों की बढ़ी परेशानी रुस्तमपुर, नहर रोड और फल मंडी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जाम से राहत देने के लिए बनाए गए सिक्सलेन फ्लाईओवर से आवागमन में काफी सुधार हुआ है, लेकिन पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाए गए डिवाइडर ने पैदल राहगीरों की मुश्किल बढ़ा दी है। वाहन सवार 500 से 800 मीटर आगे जाकर दूसरे लेन में पहुंचते हैं, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए विकल्प सीमित हैं।