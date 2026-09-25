गोरखपुर में पोर्टल पर नहीं खुला 'सुधार' का दरवाजा, छात्रवृत्ति से वंचित रह गए विद्यार्थी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आवेदन के बावजूद लाभ से वंचित विद्यार्थियों की समस्या जस की तस बनी है। शासन की ओर से सुधार का मौका भी तकनीकी गड़बड़ी की भेंट चढ़ गया है।

पोर्टल में सर्वर संबंधी समस्या के कारण विद्यार्थी निर्धारित अवधि में आवेदन में त्रुटियों का संशोधन नहीं कर सके। इसे लेकर समाज कल्याण विभाग में लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं। विभागीय अधिकारी समस्या के समाधान के लिए कार्रवाई किए जाने की बात कह रहे हैं।

शासन ने छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित विद्यार्थियों को राहत देने के लिए आवेदन में सुधार का अवसर प्रदान किया था। इसके तहत पीएफएमएस से प्रतिक्रिया नहीं मिलने, आवेदन लंबित रहने, मास्टर फीस उपलब्ध नहीं होने, गलत संबद्धता या काउंसलिंग, परीक्षा परिणाम में त्रुटि और निर्धारित तिथि के बाद परिणाम घोषित होने से भुगतान अटकने जैसे मामलों में सुधार की व्यवस्था की गई थी।