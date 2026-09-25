गोरखपुर में 'मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक योजना' पस्त, 61 के लक्ष्य के मुकाबले मिले सिर्फ 4 पशुपालक

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना लक्ष्य से दूर है। छह महीने में चार पशुपालकों के सात गोवंशीय पशुओं का ही चयन योजना में हो सका है। इसमें से पांच गोवंशीय पशुओं को 15-15 हजार तो दो गोवंशीय पशुओं को 10-10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना शुरू हुई। इसमें स्वदेसी नस्ल की गोवंशीय पशु के उच्च उत्पादकता के लिए पशुपालक को एक बार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आठ से 12 लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन करने वाले गोवंशीय पशु के लिए 10 हजार रुपये तो 12 लीटर से अधिक दूध देने वाले गोवंशीय पशु के लिए 15 हजार रुपये निर्धारित हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 200 का लक्ष्य था। इसमें 186 गोवंशीय पशुओं का चयन कर प्रोत्साहन राशि दी गई थी। वर्ष 2024-25 में निर्धारित लक्ष्य 61 के सापेक्ष 76 गोवंशीय पशुओं का चयन किया गया था। 2025-26 में निर्धारित लक्ष्य 61 के सापेक्ष मात्र सात गोवंशीय पशुओं का चयन हो पाया था।