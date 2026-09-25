अब 'खामोश' दर्द भी सुनेगी पुलिस, गोरखपुर में पुलिसकर्मियों ने सीखे सांकेतिक भाषा के गुर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जब जुबां खामोश हो और आवाज के बजाय हाथों के इशारे बात कहें तो पुलिसकर्मी भी अब उन इशारों को समझेंगे। थाने में पहुंचने वाले मूक-बधिर व्यक्ति की पीड़ित की बात समझने के लिए किसी दुभाषिए का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गोरखपुर पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गुरुवार को भारतीय सांकेतिक भाषा के जरिए संवाद करने की बारीकियां सीखीं।

अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर गुरुवार को पुलिस लाइन में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन आफ द डेफ के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने पुलिसकर्मियों को सांकेतिक भाषा का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। इसमें अभिवादन और परिचय से लेकर सामने वाले की परेशानी समझने, सवाल पूछने और जवाब जानने तक के सामान्य संकेतों का अभ्यास कराया गया। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि किसी मूक-बधिर व्यक्ति के थाने पहुंचने पर सबसे पहली चुनौती उसकी बात समझना होती है।