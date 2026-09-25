गोरखपुर में प्रतिबंधित 'थाई मांगुर' पर एक्शन: सड़े अंडों से तैयार हो रही थी जहरीली मछली, 3 पालकों पर केस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछलियों को सड़े- गले अंडे, मुर्गों का खराब मांस खिलाकर पाला जा रहा है। बुधवार को कैंपियरगंज क्षेत्र के खजुरगांवा में मत्स्य, पुलिस और राजस्व विभाग की जांच में 15 क्विंटल से अधिक प्रतिबंधित थाई मछलियां मिलीं। अधिकारियों ने मछलियों को निकलवाकर गड्ढों में दबवाकर नष्ट करा दिया। इस मामले में तीन पालकों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवरतन की ओर से कैंपियरगंज पुलिस को तहरीर दी गई है।

मिली जानकारी के अनुसार खजुरगांवा में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली पालने की शिकायत अधिकारियों को मिली। इसके आधार पर मत्स्य, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच की। सामने आया कि ग्राम सभा खजुरगावां के टोला शिवरतनपुर, तिवारीपुर और पंडितपुर में मछली पालग अवैध तरीके से पोखरों में मछली पाल रहे हैं। उन मछलियों को बाजार में आसानी से उपलब्ध सड़ा- गला अंडा, मुर्गी- मुर्गों का बचा हुआ मांस इत्यादि उबालकर खिलाया जा रहा है।

इससे पूरे गांव में गंदगी और प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मत्स्य विभाग ने मछलियों को निकलवाकर नष्ट कराया। इस दाैरान पता चला कि महराजगंज जिले के फरेंदा, शनिचरहिया के रहने वाले सूरज सिंह शिवरतनपुर में पोखरा खोदवाकर मछली पालन करते हैं। कैंपिरयगंज के ग्राम पंचमा के शफीउलहक का पोखरा तिवारीपुर और पंडितपुर के आकाश सिंह का पोखरा पंडितपुर में है।