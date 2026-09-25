काम की खबर: 26 से 30 सितंबर तक लगातार 4 दिन बैंक बंद, केवल रविवार को खुलेंगे काउंटर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सितंबर के अंतिम सप्ताह में पांच दिनों के दौरान सिर्फ रविवार को बैंक शाखाएं खुलेंगी। 26 सितंबर को चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 27 सितंबर, रविवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के निर्देश पर बैंक शाखाओं में कामकाज होगा। वहीं, पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह समेत विभिन्न मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण 28, 29 और 30 सितंबर को बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

इस तरह 26 से 30 सितंबर तक पांच दिनों में केवल 27 सितंबर को बैंक खुलेंगे। बाकी चार दिन शाखा आधारित बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी। हड़ताल के दौरान नकद जमा-निकासी, चेक क्लीयरेंस, भुगतान और शाखाओं से जुड़ी अन्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। यूएफबीयू के जिला कन्वेयर यूपीएन सिंह रविवार को शाखाएं खुलने से ग्राहकों को हड़ताल शुरू होने से पहले जरूरी बैंकिंग कार्य निपटाने का अवसर मिलेगा।



इस तरह बैंक रहेगा प्रभावित

26 सितंबर : चौथा शनिवार, बैंक बंद

27 सितंबर : रविवार, आरबीआइ के निर्देश पर बैंक खुलेंगे

28 सितंबर : हड़ताल का पहला दिन

29 सितंबर : हड़ताल का दूसरा दिन

30 सितंबर : हड़ताल का तीसरा दिन हड़ताल से पहले जरूरी काम निपटाएं, एसबीआइ ने दी सलाह

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने हड़ताल को देखते हुए ग्राहकों से जरूरी बैंकिंग लेनदेन पहले ही पूरा करने की सलाह दी है। एसबीआइ ने ग्राहकों को नकदी की जरूरत के लिए एटीएम और एडीब्ल्यूएम का इस्तेमाल करने तथा कस्टमर सर्विस प्वाइंट (सीएसपी) की सेवाएं लेने की सलाह दी है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, योनो, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआइ और अन्य डिजिटल माध्यमों से लेनदेन की अपील की है।



पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर बैंक कर्मियों का प्रदर्शन

28, 29 और 30 सितंबर को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के समर्थन में गुरुवार को यूएफबीयू के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने बैंक रोड स्टेट बैंक के सामने प्रदर्शन किया।