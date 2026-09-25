गोरखपुर में GDA के सामने ट्रांसफार्मर से फिर तेल चोरी, चार महीने के अंदर दो बार हो चुकी है वारदात

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के सामने स्थापित ट्रांसफार्मर से एक बार फिर तेल चाेरी हो गया है। चार सौ केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर से गुरुवार देर रात तेल चोरी हुई है। चार महीने में ट्रांसफार्मर से तेल चोरी की यह चौथी घटना है। यह ट्रांसफार्मर देवरिया बाईपास फोरलेन के बिल्कुल किनारे स्थापित हैं और यहां दिन-रात लोगों का आवागमन रहता है। तेल चोरी की घटना तब हुई है जब बिजली की आपूर्ति हो रही थी। गंभीर बात यह है कि तेल चोरी की घटना में एफआइआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है।

देवरिया बाईपास पर जीडीए के सामने चार-चार सौ केवीए क्षमता के दो ट्रांसफार्मर अगल-बगल में स्थापित हैं। इन ट्रांसफार्मर से जीडीए के सामने ही सामने की अश्वमेघनगर कालोनी में बिजली दी जाती है। चार महीने पहले एक ट्रांसफार्मर से तेल चोरी हुई। सुबह टहलने निकले लोगों ने इसकी जानकारी बिजली निगम के अभियंताओं को दी तो आपूर्ति बंद कराई गई।