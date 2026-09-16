लॉरेंस के नेटवर्क की तलाश में 2023 में गोरखपुर पहुंची थी NIA, असलहा सप्लायर शशांक पांडेय की पड़ताल तेज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लारेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े असलहा नेटवर्क की जांच में शशांक पांडेय का नाम सामने आने के बाद उसकी पुरानी गतिविधियां भी चर्चा में आ गई हैं। करीब तीन वर्ष पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की टीम लारेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों की तलाश में शशांक को खोजते हुए गोरखपुर पहुंची थी। तब टीम ने उसके संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई थी।

मूल रूप से बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मैनाटाड़ थाना क्षेत्र के चुठहा गांव निवासी शशांक के पिता नित्यानंद पांडेय करीब 13 वर्ष पहले रोजगार की तलाश में गोरखपुर आए थे। सिंघड़िया के स्वर्णनगर स्थित बंद हो चुकी नमकीन फैक्ट्री में किराये का कमरा लेकर वह परिवार के साथ रहने लगे। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। करीब आठ वर्ष पहले नित्यानंद की मौत हो गई।

इसके बाद शशांक की मां गांव लौट गईं। तीन भाइयों में सबसे छोटा शशांक कुछ समय तक गोरखपुर में अपने परिचितों के संपर्क में रहा। वर्ष 2021 के आसपास उसके लारेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों के संपर्क में आने की बात सामने आई। इसके बाद उसकी गतिविधियां बदल गईं। पुलिस के अनुसार वह गैंग के सदस्यों के साथ हरियाणा और राजघाट क्षेत्र में हत्या व लूट जैसी वारदातों में शामिल रहा और असलहा सप्लाई के नेटवर्क से भी जुड़ गया।