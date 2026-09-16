गोरखपुर में STF की बड़ी कार्रवाई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के असलहा नेटवर्क का पर्दाफाश; 5 आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एसटीएफ ने लारेंस बिश्नोई गैंग के असलहा नेटवर्क का पर्दाफाश कर गिरोह के पांच सदस्यों को पकड़ा है। इनका नेटवर्क हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैला है। आरोपितों ने पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश के बड़वानी और हरियाणा के सोनीपत से 100-150 पिस्टल खरीदकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बेचने की बात बताई।

पुलिस अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। सोमवार की रात विंध्यवासिनी पार्क के पास से दबोचे गए बदमाशों के पास से चार पिस्टल, चार मैगजीन, एक रिवाल्वर, पांच कारतूस, एक बाइक व स्कूटी बरामद हुई। खजनी निवासी पीएसी जवान सूरज यादव व उसके साथी प्रमोद ने हत्या कराने के लिए इसी गिरोह से डेढ़ लाख रुपये में पिस्टल खरीदी थी। गिरोह 30 से 40 हजार रुपये में पिस्टल उपलब्ध कराता था।

सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर कैंट थाना पुलिस ने मंगलवार दोपहर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान बिहार के गोपालगंज निवासी श्रेयांश यादव उर्फ बबलू, देवरिया निवासी अजीत यादव, गोरखपुर के अभिषेक गौड़ उर्फ भेली, राहुल गुप्ता व अभिषेक प्रजापति के रूप में हुई।