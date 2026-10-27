गोरखपुर में झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने पहुंचाया चाइल्ड केयर सेंटर

संवाद सूत्र, करमैनी घाट, गोरखपुर। कैंपियरगंज क्षेत्र के लोहारपुरवा गांव के कोइरीपुरवा टोले में मंगलवार को सड़क किनारे झाड़ियों में एक दिन की नवजात बच्ची मिली। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों का ध्यान उधर गया।

झाड़ियों में मासूम को पड़ा देख लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कैंपियरगंज पहुंचाया। प्राथमिक जांच के बाद उसे गोरखपुर स्थित चाइल्ड केयर सेंटर भेज दिया गया।



कोइरीपुरवा टोले में सड़क किनारे झाड़ियों से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। आसपास के लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो वहां नवजात बच्ची पड़ी थी। ग्रामीणों की सूचना पर करमैनी चौकी प्रभारी जय प्रकाश यादव, प्रवीण कुमार और कांस्टेबल पप्पू यादव मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मी बच्ची को लेकर सीएचसी कैंपियरगंज पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसके स्वास्थ्य की जांच की।