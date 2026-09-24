कैग रिपोर्ट के बाद पूर्वोत्तर रेलवे का बड़ा कदम, पेयजल गुणवत्ता सुधारने को अभियान तेज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट आने के बाद रेलवे एक्शन में है। पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों को शुद्ध पानी पिलाने के लिए मुख्यालय गोरखपुर समेत लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर मंडल में अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य निरीक्षक और सुपरवाइजर, रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों और कालोनियों में मिल रहे पानी की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं।

अभी तक 2,306 अवशिष्ट क्लोरीन परीक्षण, 374 जीवाणु संर्वधन परीक्षण एवं 45 रासायनिक परीक्षण सहित कुल 2,725 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण किए जा चुके हैं। यह अभियान आगे भी नियमित जारी रहेगा। कैग रिपोर्ट के बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने माना था कि साफ और सेफ ड्रिंकिंग वाटर की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकाल लागू होने चाहिए। पूरे सिस्टम के सही रखरखाव की जरूरत है, जिसके बाद सोर्स पर पानी की क्वालिटी की टेस्टिंग के साथ लगातार इंस्पेक्शन भी अनिवार्य है।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव की पहल पर भारतीय रेलवे स्तर पर पेयजल की गुणवत्ता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। जिसकी रिपोर्ट दिल्ली तक जा रही है। बोर्ड स्तर पर समीक्षा की जा रही है। रेलवे बोर्ड ने इसका एक्शन प्लान भी तैयार किया है। एक्शन प्लान को लागू करने के लिए बोर्ड अध्यक्ष ने 27 अगस्त को पत्र लिखकर सभी महाप्रबंधकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया था।