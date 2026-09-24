गोरखपुर-गोंडा रेल खंड पर नॉन-इंटरलॉकिंग की वजह से 6 ट्रेनें रद, 26 का मार्ग बदला

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लखनऊ मंडल के गोरखपुर-गोंडा रेल खंड पर स्थित स्वामी नारायण छपिया-मसकनवा-लखपतनगर-मनकापुर स्टेशनों (18.82 किमी) के मध्य आटोमेटिक ब्लाक सिग्नल सिस्टम का कार्य पूरा हो गया है।

26 एवं 27 सितंबर को नानइंटरलाकिंग होगी। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों का ब्लाक लिया है। विभिन्न तिथियों में भटनी-अयोध्या मेमू सहित छह ट्रेनें निरस्त रहेंगी। वंदे भारत और गोरखधाम समेत 26 ट्रेनें मार्ग बदलकर चलाई जाएंगी।

निरस्त रहने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें

26 एवं 27 सितंबर को चलने वाली 55093 गोरखपुर-गोंडा सवारी गाड़ी।

27 एवं 28 सितंबर को चलने वाली 55094 गोंडा-गोरखपुर सवारी गाड़ी।

28 एवं 29 सितंबर को चलने वाली 55073 गोरखपुर-बढ़नी सवारी गाड़ी।

26 एवं 27 सितंबर को चलने वाली 55071 नकहा जंगल-नौतनवा सवारी गाड़ी।

26 एवं 27 सितंबर को चलने वाली 55072 नौतनवा-नकहा जंगल सवारी गाड़ी।

26 एवं 27 सितंबर को चलने वाली 75117 गोरखपुर-बढ़नी डेमू गाड़ी।

26 एवं 27 सितंबर को चलने वाली 75118 बढ़नी-गोरखपुर डेमू गाड़ी।

26 सितंबर को चलने वाली 65115 भटनी-अयोध्या धाम जं. मेमू गाड़ी।

26 सितंबर को चलने वाली 65116 अयोध्या धाम जं.-भटनी मेमू गाड़ी।



मार्ग बदलकर चलने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें