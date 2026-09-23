अयोध्या जाने वाले रेल यात्री सावधान: वंदे भारत एक्सप्रेस का होगा रूट डायवर्जन, ये रहेगा पूरा शेड्यूल
गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के कारण 26 और 27 सितंबर को कई ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी। इसमें ...और पढ़ें
HighLights
गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर 26-27 सितंबर को सिग्नलिंग कार्य होगा।
वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी।
स्वामी नारायण छपिया, मसकनवां स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव रद्द।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोरखपुर-गोंडा रेलखंड के स्वामी नारायन छपिया-मसकनवा-लखपतनगर-मनकापुर स्टेशनों के बीच 18.82 किमी. के सेक्शन की आटोमेटिक सिगनलिंग के लिए नान इंटरलाकिंग 26 एवं 27 सितंबर को होगी।
इस कारण कई ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार गोरखपुर-प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या की जगह 27 सितंबर को बदले रूट से चलेगी।
ट्रेन मार्ग परिवर्तन एवं ठहराव की जानकारी
|ट्रेन संख्या
|ट्रेन का नाम
|मार्ग / ठहराव विवरण
|गोंडा-बढ़नी होकर चलने वाली ट्रेनें
|20103
|एलटीटी - गोरखपुर एक्सप्रेस
|गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी
|15024
|यशवंतपुर - गोरखपुर एक्सप्रेस
|गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी
|12565
|दरभंगा - नई दिल्ली एक्सप्रेस
|गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी
|14048
|दिल्ली - सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस
|गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी
|12558
|सप्तक्रांति एक्सप्रेस
|गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी
|07075
|हैदराबाद - गोरखपुर स्पेशल
|गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी
|19726
|दरभंगा - खातीपुरा अमृत भारत एक्सप्रेस
|गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी
|15273
|रक्सौल - आनंद विहार एक्सप्रेस
|गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी
|15654
|जम्मूतवी - गुवाहाटी एक्सप्रेस
|गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी
|14628
|छेहरटा - सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस
|गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी
|12556
|बठिंडा - गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस
|गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी
|12511
|गोरखपुर - तिरुवनन्तपुरम उत्तर (कोच्चुवेली) एक्सप्रेस
|गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी
|गोंडा-बाराबंकी होकर चलने वाली ट्रेनें
|22549
|गोरखपुर - प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस
|गोंडा-बाराबंकी होकर चलेगी
|15561
|दरभंगा - गोमती नगर एक्सप्रेस
|गोंडा-बाराबंकी होकर चलेगी
|14674
|अमृतसर - जयनगर एक्सप्रेस
|गोंडा-बाराबंकी होकर चलेगी
|छपरा-औड़िहार-वाराणसी-अयोध्या कैंट होकर चलने वाली ट्रेनें
|15909
|डिब्रुगढ़ - लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस
|छपरा-औड़िहार-वाराणसी-अयोध्या कैंट होकर चलेगी
|15707
|कटिहार - अमृतसर एक्सप्रेस
|छपरा-औड़िहार-वाराणसी-अयोध्या कैंट होकर चलेगी
|14673
|जयनगर - अमृतसर एक्सप्रेस
|छपरा-औड़िहार-वाराणसी-अयोध्या कैंट होकर चलेगी
|19601
|उदयपुर सिटी - न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस
|छपरा-औड़िहार-वाराणसी-अयोध्या कैंट होकर चलेगी
|स्वामी नारायण छपिया स्टेशन पर ठहराव निरस्त (ट्रेनें नहीं रुकेंगी)
|19037
|बांद्रा - बरौनी अवध एक्सप्रेस
|स्वामी नारायण छपिया स्टेशन पर नहीं रुकेगी
|19038
|बरौनी - बांद्रा एक्सप्रेस
|स्वामी नारायण छपिया स्टेशन पर नहीं रुकेगी
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मसकनवां स्टेशन पर नहीं होगा इनका ठहराव
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11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस, 20104 गोरखपुर-एलटीटी एक्सप्रेस, 15007 वाराणसी सिटी-लखनऊ कृषक एक्सप्रेस, 15008 लखनऊ -वाराणसी सिटी कृषक एक्सप्रेस, 22538 एलटीटी -गोरखपुर एक्सप्रेस, 15274 आनंद विहार -रक्सौल एक्सप्रेस, 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस, 15203 बरौनी-लखनऊ एक्सप्रेस, 19037 बांद्रा -बरौनी अवध एक्सप्रेस, 20103 एलटीटी -गोरखपुर एक्सप्रेस, 15110 मथुरा-छपरा एक्सप्रेस, 15273 रक्सौल-आनंद विहार एक्सप्रेस, 15204 लखनऊ -बरौनी एक्सप्रेस, 22537 गोरखपुर- एलटीटी एक्सप्रेस।