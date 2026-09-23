अयोध्या जाने वाले रेल यात्री सावधान: वंदे भारत एक्सप्रेस का होगा रूट डायवर्जन, ये रहेगा पूरा शेड्यूल

गोंडा-बढ़नी होकर चलने वाली ट्रेनें

20103 एलटीटी - गोरखपुर एक्सप्रेस गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी

15024 यशवंतपुर - गोरखपुर एक्सप्रेस गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी

12565 दरभंगा - नई दिल्ली एक्सप्रेस गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी

14048 दिल्ली - सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी

12558 सप्तक्रांति एक्सप्रेस गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी

07075 हैदराबाद - गोरखपुर स्पेशल गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी

19726 दरभंगा - खातीपुरा अमृत भारत एक्सप्रेस गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी

15273 रक्सौल - आनंद विहार एक्सप्रेस गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी

15654 जम्मूतवी - गुवाहाटी एक्सप्रेस गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी

14628 छेहरटा - सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी

12556 बठिंडा - गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी

12511 गोरखपुर - तिरुवनन्तपुरम उत्तर (कोच्चुवेली) एक्सप्रेस गोंडा-बढ़नी होकर चलेगी

गोंडा-बाराबंकी होकर चलने वाली ट्रेनें

22549 गोरखपुर - प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस गोंडा-बाराबंकी होकर चलेगी

15561 दरभंगा - गोमती नगर एक्सप्रेस गोंडा-बाराबंकी होकर चलेगी

14674 अमृतसर - जयनगर एक्सप्रेस गोंडा-बाराबंकी होकर चलेगी

छपरा-औड़िहार-वाराणसी-अयोध्या कैंट होकर चलने वाली ट्रेनें

15909 डिब्रुगढ़ - लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस छपरा-औड़िहार-वाराणसी-अयोध्या कैंट होकर चलेगी

15707 कटिहार - अमृतसर एक्सप्रेस छपरा-औड़िहार-वाराणसी-अयोध्या कैंट होकर चलेगी

14673 जयनगर - अमृतसर एक्सप्रेस छपरा-औड़िहार-वाराणसी-अयोध्या कैंट होकर चलेगी

19601 उदयपुर सिटी - न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस छपरा-औड़िहार-वाराणसी-अयोध्या कैंट होकर चलेगी

स्वामी नारायण छपिया स्टेशन पर ठहराव निरस्त (ट्रेनें नहीं रुकेंगी)

19037 बांद्रा - बरौनी अवध एक्सप्रेस स्वामी नारायण छपिया स्टेशन पर नहीं रुकेगी