गोरखपुर रेलवे पर अब नहीं भटकेंगे यात्री, मिलेगी सटीक कोच जानकारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। यात्रियों को अब गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर कोचों की सटीक जानकारी मिलेगी। प्लेटफार्म पर ट्रेन लगने के बाद कोच खोजने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। प्लेटफार्म पर ट्रेन लगने के पहले ही वे निर्धारित कोच के सामने खड़े रहेंगे।

ट्रेन लगने के बाद भी सीधे अपने कोच तक पहुंच जाएंगे। रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों पर लेटेस्ट वर्जन के कोच गाइडेंस लगाने की अनुमति मिल गई है। प्लेटफार्म दो, सात-आठ पर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीच वाले फुट ओवरब्रिज के निर्माण बाद प्लेटफार्म तीन-चार, पांच-छह और नौ नंबर पर भी कोच गाइडेंस लग जाएंगे।

दरअसल, गोरखपुर जंक्शन पर लगे कोच गाइडेंस पुराने हो चुके हैं। अक्सर, तकनीकी खामी के चलते बीच-बीच में बंद हो जाते हैं। या कोचों की गलत जानकारी देते हैं। पुनर्विकास कार्य के चलते सिस्टम की गड़बड़ी और बढ़ गई है। प्लेटफार्म नौ ही नहीं एक और तीन-चार, पांच-छह व सात-आठ पर आए दिन यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।