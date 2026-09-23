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गोरखपुर जंक्शन पर परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर, दिल्ली से रखी जाएगी सीधी नजर

By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
Published: Wed, 23 Sep 2026 09:19 AM (IST)

पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जंक्शन पर 65 नए उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनमें से चार ...और पढ़ें

जंक्शन पर लगेंगे उच्च क्षमता वाले 65 सीसी कैमरे, लगाने की प्रक्रिया शुरू। जागरण

जंक्शन पर लगेंगे उच्च क्षमता वाले 65 सीसी कैमरे, लगाने की प्रक्रिया शुरू। जागरण

HighLights

  1. जंक्शन पर 65 उच्च क्षमता वाले नए सीसी कैमरे लगेंगे।

  2. चार कैमरे फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम से सीधे जुड़ेंगे।

  3. दशहरा तक सभी कैमरे पूरी तरह कार्य करने लगेंगे।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय ही नहीं रेलवे बोर्ड दिल्ली के वार रूम में बैठे अधिकारी भी गोरखपुर जंक्शन का हाल लाइव देख सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर मानिटरिंग करने के साथ आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश भी जारी कर सकेंगे। जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी। चोरी, पाकेटमारी, छिनैती और जहरखुरानी पर पूरी तरह अंकुश लगेगा।

गोरखपुर जंक्शन पर उच्च क्षमता वाले 65 नए सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। जो वार रूम से सीधे कनेक्ट होंगे। यात्रियों की हर गतिविधियों पर नजर रखेंगे। जिसमें चार कैमरे फेसियल रिकोग्निशन सिस्टम (एफआरएस) से जुड़े रहेंगे। अगर भूलवश भी शातिर (रेलवे के सूचीबद्ध वांछित) गोरखपुर जंक्शन पहुंच गए तो रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के हत्थे चढ़ जाएंगे।

जानकारों के अनुसार, सीसी कैमरे, प्रतीक्षालय, आरक्षण काउंटर, पार्किंग क्षेत्र, सभी द्वार, फुट ओवर ब्रिज और बुकिंग कार्यालय आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर लगने शुरू हो गए हैं। फेसियल रिकोग्निशन सिस्टम से जुड़े सीसी कैमरे संवेदनशील स्थलों पर लगेंगे। उच्च क्षमता वाले सीसी कैमरे में चार प्रकार के आईपी कैमरे (डाम टाइप, बुलेट टाइप, पैन टिल्ट जूम टाइप और अल्ट्रा एचडी-4 के) लगे रहेंगे, जिससे रेलवे परिसर में अधिकतम कवरेज सुनिश्चित किया जा सके।

फेसियल रिकोग्निशन सिस्टम में सूचीबद्ध वांछितों की फाेटो लोड कर दी जाएगी। स्टेशन परिसर में घुसते ही वांछित जैसे ही सीसी कैमरे की जद में आएंगे, फेसियल रिकोग्निशन सिस्टम उन्हें चिह्नित कर कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देगा। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल के जवान घेराबंदी कर वांछित को पकड़ लेंगे।

इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, जहां सुरक्षाकर्मियों की तैनाती रहेगी। सीसी कैमरे की मदद से सुरक्षाकर्मी जंक्शन परिसर और प्लेटफार्मों की 24 घंटे निगरानी करेंगे। दशहरा तक सभी कैमरे कार्य करने लगेंगे। रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर समेत लखनऊ जंक्शन के लिए भी सीसी कैमरे लगाने के लिए 2,41,75,400 रुपये आवंटित कर दिया है।

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दरअसल, गोरखपुर जंक्शन परिसर में निर्भया फंड के अंतर्गत लगाए गए 65 सीसी कैमरे पुराने हो चुके हैं। वर्तमान में 50 कैमरे ही कार्य कर रहे हैं। उनकी क्षमता भी बहुत कम है। कैमरों से खिंची गई तस्वीरें और वीडियो पूरी तरह स्पष्ट नहीं होते। जांच आदि में पूरा सहयोग नहीं मिलने से सुरक्षा बल के जवान इनका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे।

गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन ही नहीं आने वाले दिनों में लखनऊ मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर सीसी कैमरे और फेसियल रिकोग्निशन सिस्टम लगाए जाएंगे। रामघाट हाल्ट और कटरा में पहले से ही फेसियल रिकोग्निशन सिस्टम लगे हैं।

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गोरखपुर स्टेशन पर बेहतर मानिटरिंग और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 65 हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इससे पूरे स्टेशन पर नजर रखी जा सकेगी।

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- सुमित कुमार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी- पूर्वोत्तर रेलवे