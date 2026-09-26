नेपाल में जलप्रलय का एक माह: उजड़े घर, बिखरी जिंदगी, फिर से बसने की चुनौती बड़ी

रजनीश त्रिपाठी, गोरखपुर। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी अपनी गति से बहने लगी है। पानी उतर गया, सड़कों पर मलबा साफ होने से आवाजाही लौट रही है, लेकिन विष्णु सुवेदी और श्रीकृष्ण नेपाल की जिंदगी वहीं खड़ी है, जहां 26 अगस्त की जल प्रलय ने उसे रोक दिया था। धादिंग के बैरेनी में रहने वाले विष्णु और नुवाकोट में लामुसोती के श्रीकृष्ण अपने घर की चौखट तक नहीं लौट सके, क्योंकि घर नाम की कोई चीज ही नहीं बची।

वे रिश्तेदारों के घर किसी तरह दिन गुजार रहे हैं। नेपाल के रसुवागढ़ी में 26 अगस्त को आए जल प्रलय ने इन नदियों की घाटी की पूरी तस्वीर ही बदल दी। खेतों का अस्तित्व खत्म हो गया तो घरों-दुकानों को बाढ़ के साथ आए करोड़ों घन मीटर मलबे ने कई फीट नीचे दबा दिया। सड़क और पुल बह गए, हजारों परिवार उजाड़ गए। मोबाइल फोन पर बातचीत में विष्णु बताते हैं कि उनके सामने सवाल केवल तत्काल राहत का नहीं, घर और गृहस्थी दोबारा खड़ी करने का है।

विस्थापित परिवारों के लिए रसुवा व नुवाकोट में चल रहे होल्डिंग सेंटर में रहना बहुत कठिन है। सरकार ने वैकल्पिक आवास की व्यवस्था होने तक अधिकतम छह महीने के लिए परिवार के आकार के अनुसार मासिक नकद सहायता का प्रविधान किया है, मगर जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए वह नाकाफी साबित हो रहा।

श्रीकृष्ण नेपाल कहते हैं कि एक महीने बाद भी वह हादसा बीती हुई घटना नहीं, बल्कि रोज जी जाने वाली हकीकत है। बचाव का कठिन दौर भले पीछे छूट गया, लेकिन राहत और पुनर्वास अभी अधूरा है। हजारों लोग अब भी लापता हैं। सामान्य जीवन की वापसी मुश्किल बनी हुई है।