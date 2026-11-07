गोरखपुर की बेटी नशरा ने AMU के इतिहास में दर्ज कराया नाम, बनीं पहली महिला उपाध्यक्ष

नवनीत प्रकाश त्रिपाठी, गोरखपुर। कुछ उपलब्धियां सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं होतीं, वे अपने समय और समाज के सामने एक नई इबारत लिखती हैं। गोरखपुर की बेटी नशरा नईम की सफलता भी ऐसी ही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के छात्रसंघ चुनाव में उपाध्यक्ष के पद पर जीत दर्ज कर उन्होंने इतिहास रच दिया है। एएमयू के अब तक के इतिहास में पहली बार कोई महिला छात्रसंघ की पदाधिकारी चुनी गई है।

धर्मशाला निवासी इंजीनियर शम्स अनवर कहते हैं कि एलएलबी की पढ़ाई कर रहीं नशरा ने उस विश्वविद्यालय में यह मुकाम हासिल किया है, जिसकी अपनी विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराएं और मान्यताएं हैं। ऐसे माहौल में छात्रसंघ के महत्वपूर्ण पद तक पहुंचना महज चुनाव जीतना नहीं, बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता, प्रतिभा और आत्मविश्वास के दम पर सही मायनों में नारी के सशक्त होने का सिंहनाद करना है। इस लिहाज से उनकी जीत का महत्व और बढ़ जाता है।